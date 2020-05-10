З початку тижня 12 загиблих у пожежах: рятувальники назвали основні причини

З початку 2020 року в Україні під час пожеж загинули 742 людини.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Лише з 4 травня у житловому секторі країни виникло 256 пожеж. 12 людей загинуло, а ще 16 – постраждали.
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Серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають:
- свідоме нехтування правилами пожежної безпеки;
- необережне поводження із вогнем;
- паління у ліжку;
- дитячі ігри з сірниками та запальничками.
– Зважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, просимо неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, – кажуть рятувальники.
Як писали Факти ICTV, на думку експертів, масові пожежі в Київській і Житомирській областях були вчинені навмисне.