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Факти / Надзвичайні події

З початку тижня 12 загиблих у пожежах: рятувальники назвали основні причини

З початку 2020 року в Україні під час пожеж загинули 742 людини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Лише з 4 травня у житловому секторі країни виникло 256 пожеж. 12 людей загинуло, а ще 16 – постраждали.

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Серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають:

  • свідоме нехтування правилами пожежної безпеки;
  • необережне поводження із вогнем;
  • паління у ліжку;
  • дитячі ігри з сірниками та запальничками.

– Зважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, просимо неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, – кажуть рятувальники.

Як писали Факти ICTV, на думку експертів, масові пожежі в Київській і Житомирській областях були вчинені навмисне.

Джерело: ДСНС

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