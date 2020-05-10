З початку тижня 12 загиблих у пожежах: рятувальники назвали основні причини

З початку 2020 року в Україні під час пожеж загинули 742 людини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Лише з 4 травня у житловому секторі країни виникло 256 пожеж. 12 людей загинуло, а ще 16 – постраждали.

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Серед основних причин, які призводять до загибелі людей, рятувальники називають:

свідоме нехтування правилами пожежної безпеки;

необережне поводження із вогнем;

паління у ліжку;

дитячі ігри з сірниками та запальничками.

– Зважаючи на вкрай невтішну та трагічну статистику, просимо неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, – кажуть рятувальники.

Як писали Факти ICTV, на думку експертів, масові пожежі в Київській і Житомирській областях були вчинені навмисне.