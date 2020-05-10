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Факти / Надзвичайні події

Збив патрульного і втік: у Харкові 10 екіпажів поліції ловили п’яного водія

У Харкові поліцейські влаштували гонитву за п’яним водієм, який втік від правоохоронців під час того, як вони оформляли на нього протокол.

Під час втечі порушник збив поліцейського, повідомили місцеві ЗМІ.

У гонитві за п’яним водієм на Scoda RS, яка тривала більше години, брали участь близько 10 екіпажів поліції.

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За словами очевидців, навіть цих сил не вистачило правоохоронцям, щоб упіймати зловмисника. Він зміг відірватися від поліцейських, коли виїхав на Окружну дорогу.



Нагадаємо, в березні у Києві на Березняках сталася гонитва зі стріляниною.

Джерело: ГородХ

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