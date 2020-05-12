У Петербурзі згоріло короновірусне відділення лікарні: п’ять пацієнтів загинули

У Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія сталася пожежа в реанімаційному відділенні, де лікувалися пацієнти з коронавірусом.

В результаті пожежі загинули п’ять пацієнтів з Covid-19: четверо отруїлися чадним газом, в одного вімкнувся апарат ШВЛ.

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У відділенні їх було 16 пацієнтів, але решту лікарі встигли перевезти в інше крило.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок пожежі в місті Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах, де вогонь охопив усі 48 поверхів хмарочоса Abbco Tower, постраждали 12 осіб.

Джерело: Mash