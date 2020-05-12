PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

У Петербурзі згоріло короновірусне відділення лікарні: п’ять пацієнтів загинули

У Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія сталася пожежа в реанімаційному відділенні, де лікувалися пацієнти з коронавірусом.

В результаті пожежі загинули п’ять пацієнтів з Covid-19: четверо отруїлися чадним газом, в одного вімкнувся апарат ШВЛ.

Читайте: Росія стала третьою у світі за кількістю хворих на Covid-19

У відділенні їх було 16 пацієнтів, але решту лікарі встигли перевезти в інше крило.

Раніше Факти ICTV писали, що внаслідок пожежі в місті Шарджа в Об’єднаних Арабських Еміратах, де вогонь охопив усі 48 поверхів хмарочоса Abbco Tower, постраждали 12 осіб.

Джерело: Mash

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка