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Факты / Мир

Пожар в ОАЭ: пострадали не менее 12 человек

В результате пожара в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, где огонь охватил все 48 этажей небоскреба Abbco Tower, пострадали 12 человек.

Так, десять человек получили легкие травмы, первую медицинскую помощь им оказали на месте.

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Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу Аль Касими с травмами средней степени тяжести.

По предварительной информации, жертв нет.

Напомним, пожар в Шардже началася около 21.00 по местному времени во вторник, 5 мая. Пожар мог начаться в одном из ресторанов. Причины возгорания неизвестны.

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