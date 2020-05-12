Львівська поліція завершила спецоперацію у ресторані у місті Винники, де 27-річний львів’янин погрожував підірвати гранату.

За інформацією правоохоронців, в результаті події ніхто не постраждав.

– Зброї і боєприпасів при ньому не було. Незабаром суд обере затриманому запобіжний захід, – повідомили в прес-службі.

Уточнюється, що чоловіка затримали близько 22.40, а зайшов він у ресторан в 19.30.











На Львівщині поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати ресторан / 3 фотографии

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– За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України, – додали в поліції.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Раніше під Миколаєвом поліція знайшла мертвим 61-річного чоловіка, тіло якого закопали у саду.