У Києві чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті через вимогу одягнути маску

У Солом’янському районі Києва у супермаркеті затримали чоловіка, який погрожував підірвати приміщення гранатою.
Як повідомляє столична поліція, у магазині на вулиці Кудряшова між 38-річним уродженцем Черкащини та охоронцем магазину виник конфлікт. Співробітник супермаркету зробив чоловіку зауваження через те, що він перебував у приміщенні без маски.
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Проігнорувавши охоронця магазину, відвідувач почав сперечатись та дістав з кишені гранату.
На місці події правоохоронці вилучили у чоловіка гранату РГД-5 і дві сигнальні ракети, їхнє походження встановлюється працівниками поліції.
За фактом хуліганства злочинця затримали за ст. 208 КК. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
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