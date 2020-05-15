У Солом’янському районі Києва у супермаркеті затримали чоловіка, який погрожував підірвати приміщення гранатою.

Як повідомляє столична поліція, у магазині на вулиці Кудряшова між 38-річним уродженцем Черкащини та охоронцем магазину виник конфлікт. Співробітник супермаркету зробив чоловіку зауваження через те, що він перебував у приміщенні без маски.

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Проігнорувавши охоронця магазину, відвідувач почав сперечатись та дістав з кишені гранату.

На місці події правоохоронці вилучили у чоловіка гранату РГД-5 і дві сигнальні ракети, їхнє походження встановлюється працівниками поліції.

За фактом хуліганства злочинця затримали за ст. 208 КК. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.











У Києві чоловік погрожував підірвати гранату в супермаркеті через вимогу одягнути маску / 3 фотографии

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