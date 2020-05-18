Не могли слезть: в Киеве малолетних альпинистов сняли с Южного моста

17 мая в Киеве водители заметили подростков на верхушке опорной конструкции Южного моста.

Снимать детей с такой высоты прибыли спасатели.

Видео опубликовали в Киев Оперативный.

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— Спасатели снимают малолетних альпинистов из Южного моста.

На кадрах видно, как один из спасателей поднимается по конструкции моста для того, чтобы спасти детей.

Пользователи в комментариях осудили такие “развлечения” экстремалов.

Напомним, недавно в Польше задержали 24-летнего украинца, которого подозревают в организации смертельной игры Синий кит.