Не могли злізти: у Києві малолітніх альпіністів зняли із Південного мосту

17 травня у Києві водії помітили підлітків на верхівці опорної конструкції Південного мосту.
Діставати дітей із такої висоти прибули рятувальники.
Відео опублікували у Київ Оперативний.
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– Рятувальники знімають малолітніх альпіністів з Південного мосту.
На кадрах видно, як один із рятувальників підіймається по конструкції мосту для того, щоб врятувати дітей.
Користувачі в коментарях засудили такі “розваги” екстремалів.
Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали 24-річного українця, якого підозрюють в організації смертельної гри Синій кит.