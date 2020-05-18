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Не могли злізти: у Києві малолітніх альпіністів зняли із Південного мосту

17 травня у Києві водії помітили підлітків на верхівці опорної конструкції Південного мосту.

Діставати дітей із такої висоти прибули рятувальники.

Відео опублікували у Київ Оперативний.

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– Рятувальники знімають малолітніх альпіністів з Південного мосту.

На кадрах видно, як один із рятувальників підіймається по конструкції мосту для того, щоб врятувати дітей.

Користувачі в коментарях засудили такі “розваги” екстремалів.

Не могли злізти: у Києві малолітніх альпіністів зняли із Південного мосту

Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали 24-річного українця, якого підозрюють в організації смертельної гри Синій кит.

Фото: Dreamstime

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