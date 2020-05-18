Не могли злізти: у Києві малолітніх альпіністів зняли із Південного мосту

17 травня у Києві водії помітили підлітків на верхівці опорної конструкції Південного мосту.

Діставати дітей із такої висоти прибули рятувальники.

Відео опублікували у Київ Оперативний.

Читайте: Погрожували вбити сім’ю: в Києві банда вимагала з бізнесмена $20 тис.

– Рятувальники знімають малолітніх альпіністів з Південного мосту.

На кадрах видно, як один із рятувальників підіймається по конструкції мосту для того, щоб врятувати дітей.

Користувачі в коментарях засудили такі “розваги” екстремалів.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі затримали 24-річного українця, якого підозрюють в організації смертельної гри Синій кит.