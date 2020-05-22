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Факти / Надзвичайні події

У Дніпрі чоловік змусив свого сина продавати фейкові спецпропуски через Instagram

У Дніпрі на вимогу батька 12-річний хлопчик продавав підроблені спецпропуски для проїзду в громадському транспорті через Instagram.

Вартість одного такого “спецпропуску” становила 350 гривень.

Чоловік працює на одному із підприємств міста, що надає послуги пасажирських перевезень. До такої “комерції” він залучив і інших членів своєї родини.

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У Дніпрі продавали фейкові спецпропуски через Instagram

– Маючи доступ до бланків офіційної звітності, він налагодив виготовлення та продаж через Інтернет спеціальних квитків для проїзду у громадському транспорті. До своєї діяльності чоловік втягнув і членів своєї родини, зокрема малолітнього сина, який розміщував рекламу в соціальній мережі Instagram, – йдеться у повідомленні поліції.

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували постанову МОЗ, як працюватиме транспорт з 22 травня в Україні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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