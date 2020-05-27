У Харкові суддю спіймали за хабарем у $4 тыс.

У Харкові силовики НАБУ затримали суддю під час отримання хабаря у розмірі $4 тис.
Ним виявився заступник очільника одного із районних судів міста.
– Служитель Феміди отримав неправомірну вигоду за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис., — уточнили у відомстві.
Читайте: Святкували отримання хабара. СБУ затримала митників в Івано-Франківську
Перші факти про хабарництво судді працівники НАБУ почали розслідувати ще в січні 2020 року.
Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру за ч.3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові на хабарі 300 тис. грн попалися ректор і проректор одного з університетів.