У Харкові силовики НАБУ затримали суддю під час отримання хабаря у розмірі $4 тис.

Ним виявився заступник очільника одного із районних судів міста.

– Служитель Феміди отримав неправомірну вигоду за винесення ухвали про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис., — уточнили у відомстві.







У Харкові суддю спіймали за хабарем у $4 тыс. / 2 фотографии

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Перші факти про хабарництво судді працівники НАБУ почали розслідувати ще в січні 2020 року.

Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру за ч.3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові на хабарі 300 тис. грн попалися ректор і проректор одного з університетів.