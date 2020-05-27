В Каховке бросили зажигательную смесь в окно городской прокуратуры

Полиция устанавливает причастных к поджогу здания прокуратуры в городе Каховка Херсонской области.

Около пяти часов утра неизвестные бросили зажигательную смесь в окно Каховской городской прокуратуры.

— Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбитое стекло. У окна лежала стеклянная бутылка со следами легковоспламеняющейся вещества, — говорится в сообщении.