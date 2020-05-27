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Факты / Происшествия

В Каховке бросили зажигательную смесь в окно городской прокуратуры

Полиция устанавливает причастных к поджогу здания прокуратуры в городе Каховка Херсонской области.

Около пяти часов утра неизвестные бросили зажигательную смесь в окно Каховской городской прокуратуры.

— Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбитое стекло. У окна лежала стеклянная бутылка со следами легковоспламеняющейся вещества, — говорится в сообщении.

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Вещественные доказательства изъяли и направили на исследование.

Основную версию преступления следствие связывает с профессиональной деятельностью прокуроров.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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