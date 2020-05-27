Знімали, як горить: на Запоріжжі родина познущалася над батьком

На Запоріжжі чоловік на очах своєї родини здійснив самопідпал, але замість того, щоб рятувати, вони почали знімати його на відео.

Глава сімейства облив себе бензином та підпалив просто в хаті, на очах дружини, сина та невістки.

Рятувати батька приїхала його донька, якій про страшний інцидент повідомили сусіди.

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За словами медиків, чоловіка доставили в реанімацію у важкому стані. Йому діагностували опіки тулуба, голови, шиї та верхніх кінцівок, а також опіковий шок.

Знайомі постраждалого переконують, що доведення до самогубства стається вже не вперше.

– Виявляється, це вже не вперше. Раніше він і вішатися йшов, теж на відео знімали, – розповіла Євдокія Степанівна, роботодавець Івана.

Правоохоронці у цій події складу злочину не побачили, адже самопідпал чоловік вчинив своїми руками.

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