В городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) во время протестов застрелили человека. Подозреваемого правоохранители уже задержали.

Стрельба произошла на пересечении улиц Лейк-стрит и Блумингтон-авеню. Когда туда приехали полисмены, то увидели тяжело раненного мужчину. Однако он умер в больнице.

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Массовые беспорядки в Миннеаполисе вспыхнули 25 мая. Полицейские остановили автомобиль афроамериканца Джорджа Флойда, однако он начал оказывать сопротивление. В сети появились видео, на которых видно, как правоохранитель применяет удушающий прием к задержанному, поставив ему колено на шею. Флойд говорил, что нечем дышать и просился, чтобы его не убивали. Его без сознания госпитализировали в больницу, где он умер.

В сети начало появляться множество видео, где протестующие громят магазины и мародерствуют. Также появилась информация, что в Миннеаполисе начался крупный пожар, который охватил почти целый квартал.

Ранее Факты ICTV писали, что Джордж Флойд умер в результате жестокого задержания полицейскими. В настоящее время ФБР расследует смерть афроамериканца, а двоих сотрудников полиции арестовали.

Фото: gordita hermosa