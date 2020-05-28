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Факти / Надзвичайні події

Мародерство і перша жертва: у США протести через смерть Джорджа Флойда

У місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) під час протестів застрелили людину. Підозрюваного правоохоронці вже затримали.

Стрілянина сталася на перетині вулиць Лейк-стріт і Блумінгтон-авеню. Коли туди приїхали полісмени, то побачили важко пораненого чоловіка. Однак він помер у лікарні.

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Масові заворушення в Міннеаполісі спалахнули 25 травня. Поліцейські зупинили автомобіль афроамериканця Джорджа Флойда, однак він почав чинити опір. У мережі з’явилися відео, на якому видно, як правоохоронець застосовує задушливий прийом до затриманого, поставивши йому коліно на шию. Флойд говорив, що нічим дихати і просився, аби його не вбивали. Його непритомного госпіталізували в лікарню, де він помер.

У мережі почало з’являтися безліч відео, де протестуючі громлять магазини і мародерствують. Також з’явилася інформація, що в Міннеаполісі почалася велика пожежа, яка охопила майже цілий квартал.

Раніше Факти ICTV писали, що Джордж Флойд помер внаслідок жорстокого затримання поліцейськими.  Нині ФБР розслідує смерть афроамериканця, а двох співробітників поліції заарештували.

Фото: gordita hermosa

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