В Одесі підлітки виманили 100 тис. грн у подружжя пенсіонерів

В Одесі оперативники затримали групу телефонних шахраїв, які вимагали 100 тис. гривень у подружжя пенсіонерів.

Зловмисники представилися слідчими поліції та повідомили пенсіонерам, що їхній син нібито потрапив у серйозну ДТП, а для відшкодування жертвам аварії вимагали всі наявні кошти.

Після серйозних погроз і залякувань пенсіонери віддали гроші шахраям.

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– Усіх трьох шахраїв затримали, коли ті приїхали по покупки в супермаркет. Спільникам від шістнадцяти до вісімнадцяти років, двоє з них – жителі Подільська, ще один – громадянин сусідньої держави. Відразу після отримання грошей хлопці оновили гардероб, купили годинники, гаманці, дорогі телефони. Від 100 тис. грн у них залишилося близько 30 тис., – йдеться у повідомленні.

За даним фактом було розпочато провадження за ч.2 ст.189 (Вимагання) КК України. За вчинене хлопцям загрожує до семи років позбавлення волі.

Нещодавно Факти ICTV розповідали, що у Черкаській області відбудеться суд над поліцейськими, які вимагали у чоловіка велику суму грошей або зізнання у злочині, про який він нічого не знав. Для цього вони відвезли свою жертву на цвинтар, де били і залякували.