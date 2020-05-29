28 мая в Венгрии в результате ДТП погибло пять заробитчан, которые ехали на работу из Будапешта на озеро Балатон.

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика, который вез строительный материал, травмы также получили еще четыре человека.

Пресс-секретарь штаба полиции округа Веспрем рассказала, что четверо из девяти пассажиров микроавтобуса, венгры и один румын, погибли на месте, а еще четверо были доставлены в больницу с опасными для жизни травмами.

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Причина столкновения пока неизвестна. Скорее всего водитель микроавтобуса не заметил грузовик.

Пожарные с двух сторон вытащили из микроавтобуса восемь человек с помощью оборудования для снятия напряжения.

Недавно на Полтавщине легковушка не разминулась с грузовиком, в результате чего погибли два человека.

Источник: hungarokamion.hu