PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Масштабное ДТП с заробитчанами в Венгрии: пятеро погибших и четверо травмированных

28 мая в Венгрии в результате ДТП погибло пять заробитчан, которые ехали на работу из Будапешта на озеро Балатон.

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика, который вез строительный материал, травмы также получили еще четыре человека.

Пресс-секретарь штаба полиции округа Веспрем рассказала, что четверо из девяти пассажиров микроавтобуса, венгры и один румын, погибли на месте, а еще четверо были доставлены в больницу с опасными для жизни травмами.

Читайте: В США в ДТП погибли два человека и 14 собак

Причина столкновения пока неизвестна. Скорее всего водитель микроавтобуса не заметил грузовик.

Пожарные с двух сторон вытащили из микроавтобуса восемь человек с помощью оборудования для снятия напряжения.

Недавно на Полтавщине легковушка не разминулась с грузовиком, в результате чего погибли два человека.

Источник: hungarokamion.hu 

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка