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Масштабна ДТП із заробітчанами в Угорщині: п’ятеро загиблих і четверо травмованих

28 травня в Угорщині в результаті ДТП загинуло п’ять заробітчан, які їхали на роботу з Будапешта на озеро Балатон.

У результаті зіткнення мікроавтобуса і вантажівки, яка везла будівельний матеріал, травми також отримали ще чотири людини.

Прес-секретар штабу поліції округу Веспрем розповіла, що четверо з дев’яти пасажирів мікроавтобуса, угорці і один румун, загинули на місці, а ще четверо були доставлені в лікарню з небезпечними для життя травмами.

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Причина зіткнення поки невідома. Ймовірно, водій мікроавтобуса не помітив вантажівку.

Пожежники з обох сторін витягли з мікроавтобуса вісім людей за допомогою обладнання для зняття напруги.

Нещодавно на Полтавщині легковик не розминувся з вантажівкою, у результаті чого загинуло дві людини.

Джерело: hungarokamion.hu

Фото: Dreamstime

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