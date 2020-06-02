На хабарі затримали двох киян, які продавали держпосади

У Харкові затримали двох чоловіків, які намагалися продати посади глав обласної адміністрації та податкової.

Двоє чоловіків були затримані працівниками СБУ в одному з ресторанів Харкова після того, як вони отримали частину хабара. Сума передавалась за сприяння у призначенні на посади голови обладміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області.

Читайте: У Харківській області фермери тримали у рабстві 9 людей, серед них неповнолітній

Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер.

– У ресторані Ла-Страда затримали чоловіків після отримання ними першого траншу коштів у розмірі $150 тис. за посади глави Харківської ОДА та голови ГУ ДПС у Харківській області, – уточнив Кучер.

Шахраї мали отримати $1 млн за нібито призначення потрібного кандидата на посаду голови Харківської облдержадміністрації. Ще $100 тис. – за призначення на посаду керівника Головного управління Державної податкової служби Харківщини.

Олексій Кучер також повідомив, що за адресами проживання, місцями роботи і орендованими приміщеннями затриманих зараз проходять обшуки, які охопили три області: Харківську, Київську та Одеську.

Співробітники СБУ встановили, що нелегальний бізнес був організований одеситом та киянином. Вони обоє обіцяли клієнтам лобіювати їхнє призначення на відповідні посади у державних структурах та у правоохоронних органах.

Самі ж зловмисники зазначали, що вони є посадовцями чинної влади та посилались на близькі зв’язки з керівництвом Верховної Ради, уряду та парламентських фракцій.

Наразі вирішується питання щодо вручення шахраям повідомлення про підозру за ст. 190 КК (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) та обрання міри запобіжного заходу.







Посаду глави Харківської ОДА намагалися продати за $1 млн / 2 фотографии

Нещодавно у Харкові затримали суддю під час отримання хабаря у розмірі $4 тис.

Працівники НАБУ спіймали заступника голови одного із районних судів, який за неправомірну вигоду мав винести ухвалу про повернення обвинуваченому у кримінальному провадженні понад $30 тис.

Розслідування за фактами хабарництва Антикорупційне бюро розпочало ще у січні 2020 року.