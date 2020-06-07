На набережній Києва 10-річну дівчинку засипало піском

У Києві на Оболонській набережній 10-річна дівчинка ледь не загинула внаслідок необачної гри з піском.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила журналіст Дарина Вершиленко.

– Дитина провела дві хвилини під горою піску на Оболонській набережній і дивом вижила. Дістали дівчинку синю, але вона дихала! – йдеться у повідомленні.

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Компанія дітей гралися у піску та рили траншеї, аж раптом дівчинка провалилася.

– Три чоловіки кинулися рити пісок. Хвилина. Дивлюся, хлопці тягнуть за ногу дівчинку. Кажуть, думали, вже все, – додає журналістка.

На відео очевидці розповіли, що ніхто б і не подумав, що діти можуть постраждати, просто граючись у піску.

Тим часом у Запоріжжі суд обрав запобіжний захід у вигляді утримування в СІЗО для няні, яка задушила півторарічне немовля подушкою. Злочинні дії жінки зафіксувала камера спостереження: під час перегляду прокурор заплакала просто на засіданні.

Якщо вину жінки доведуть, їй загрожуватиме довічне ув’язення. Жінка є матір’ю-одиначкою, сама виховує трьох дітей.