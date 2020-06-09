На Донбассе подорвался военный автомобиль — 10 травмированных

10 украинских бойцов травмировались от подрыва на неизвестном устройстве автомобиля КрАЗ Спартан в Авдеевке Донецкой области.
Правоохранители открыли дело, сообщил Офис генерального прокурора.
— 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода, последний в колонне автомобиль Спартан подорвался на неустановленном взрывном устройстве, — сообщили в офисе генпрокурора.
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Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье Террористический акт.
Штаб ООС скрыл инцидент?
В штабе Операции объединенных сил не сообщали о подрыве военного автомобиля у Авдеевского коксохимического завода и травмирования 10 человек.
В сводке ООС на 17.00 9 июня есть информация о нарушениях вооруженными формированиями Российской Федерации режима тишины 8 раз.
Против украинцев использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.