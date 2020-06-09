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Факты / Происшествия

На Донбассе подорвался военный автомобиль — 10 травмированных

10 украинских бойцов травмировались от подрыва на неизвестном устройстве автомобиля КрАЗ Спартан в Авдеевке Донецкой области.

Правоохранители открыли дело, сообщил Офис генерального прокурора.

— 9 июня 2020 года, около 9:30, во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода, последний в колонне автомобиль Спартан подорвался на неустановленном взрывном устройстве, — сообщили в офисе генпрокурора.

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  • На Донбассе подорвался военный автомобиль - 10 травмированных
  • На Донбассе подорвался военный автомобиль - 10 травмированных
  • На Донбассе подорвался военный автомобиль - 10 травмированных
  • На Донбассе подорвался военный автомобиль - 10 травмированных
На Донбассе подорвался военный автомобиль — 10 травмированных / 2 фотографии

Пострадавшим военнослужащим оказана медицинская помощь.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье Террористический акт.

Штаб ООС скрыл инцидент?

В штабе Операции объединенных сил не сообщали о подрыве военного автомобиля у Авдеевского коксохимического завода и травмирования 10 человек.

В сводке ООС на 17.00 9 июня есть информация о нарушениях вооруженными формированиями Российской Федерации режима тишины 8 раз.

Против украинцев использовали минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Источник: Офис генпрокурора

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