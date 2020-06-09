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Факти / Надзвичайні події

На Донбасі підірвався військовий автомобіль – 10 травмованих

10 українських бійців травмувались від підриву на невідомому пристрої автомобіля КрАЗ Спартан в Авдіївці на Донеччині.

Правоохоронці відкрили справу, повідомив Офіс генерального прокурора.

– 9 червня 2020 року, близько 9:30, під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури Авдіївського коксохімічного заводу, останній у колоні автомобіль Спартан підірвався на невстановленому вибуховому пристрої, – повідомили в офісі генпрокурора.

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  • На Донбасі підірвався військовий автомобіль - 10 травмованих
  • На Донбасі підірвався військовий автомобіль - 10 травмованих
  • На Донбасі підірвався військовий автомобіль - 10 травмованих
  • На Донбасі підірвався військовий автомобіль - 10 травмованих
На Донбасі підірвався військовий автомобіль – 10 травмованих / 2 фотографии

Постраждалим військовослужбовцям надано медичну допомогу.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Терористичний акт.

Штаб ООС приховав інцидент?

У Штабі Операції об’єднаних сил не повідомляли про підрив військового автомобіля біля Авдіївського коксохімічного заводу та травмування 10 осіб.

У зведенні ООС на 17.00 9 червня є інформація про порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму тиші 8 разів.

Проти українців використовували міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: Офіс генпрокурора

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