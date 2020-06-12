Стрілянина в Київській області: підстрелили депутата

У селі Княжичі Київської області підстрелили депутата Броварської районної ради.

Депутат отримав поранення через конфлікт з односельцем. Відомо, що перепалка між чоловіками виникла через поведінку дітей.

Сусід вистрілив у депутата кілька разів. У нього діагностували вогнепальне поранення ніг.

Правоохоронці прибули на місце через п’ять хвилин і вилучили у чоловіка газову зброю, яка була перероблена в травматичну. Її відправили на експертизу.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Депутату видали постанову на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити ступінь отриманих поранень. За її результатами буде ухвалюватися кваліфікація і стрілку оголосять про підозру.







У Київській області підстрелили депутата / 2 фотографии

Схожий випадок стався 7 червня. В результаті конфлікту на автозаправці в Житомирському районі постраждав народний депутат з фракції Слуга народу Юрій Заславський.

Очевидці розповіли, що між двома чоловіками виник конфлікт і почалася бійка. Після цього депутат впав і втратив свідомість. Заславський отримав численні садна і подряпини обличчя, але від госпіталізації відмовився.

Також відомо, що він проходитиме судмедекспертизу.