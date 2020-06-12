В селе Княжичи Броварского района Киевской области местный депутат набросился на детей с палкой.

Он начал их бить из-за того, что те пришли на озеро, которое, якобы, является частным. Дети объяснили, что к озеру подошли с луга, где нет никакого забора. Ограждение видно только с улицы.

Несмотря на то, что они извинились и собирались уйти, мужчина все равно не отступил. 14-летний подросток рассказал, что односельчанин дважды ударил его палкой по спине. Дети сбежали и сразу сообщили родителям.

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Со своей стороны мужчина объяснил, что участок принадлежит его семье, а озеро на нем они выкопали самостоятельно. Только документов для подтверждения своих слов он не показал, а то, что бил детей, категорически отрицает.

Родные подростка, которого якобы избили палкой, показывают выводы медиков, которые констатировали у парня ушиб почки.

Заявление в полицию написал и сам депутат, сообщив, что в него стрелял отец детей. Он убежден, что он и его братья стали жертвами.

Само село Княжичи уже не первый раз оказывается в центре скандала. В конце 2016 года здесь произошла перестрелка между полицейскими, в результате которой погибли пятеро правоохранителей.

Тогда полицейские проводили спецоперацию против грабителей. В одном из близлежащих домов сработала сигнализация. На место происшествия прибыл наряд госслужбы охраны.

Сотрудники КОРД решили, что полицейские разведчики в беде. Поэтому между ними началась перестрелка.