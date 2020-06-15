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Факти / Надзвичайні події

На Полтавщині мати намагалася вбити немовля через діагноз ДЦП

У Полтавській області п’ятимісячне немовля госпіталізували з травмою шийного відділу хребта, яку йому завдала рідна мати.
Коли жінка намагалася вбити дитину, до будинку зайшов батько та врятував немовля.

– Подзвонив батько дитини та сказав, що мама вбила малого. Я приїхала на виклик. Мама вже була зв’язана. Дитинку послухала, обдивилися. Тоді вже швидка допомога приїхала, – розповіла фельдшер Людмила Масляна, яка надавала першу допомогу.

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У лікарні стан дитини вдалося стабілізувати, поки хлопчик залишається під наглядом медиків.

Горе-матір перебуває у СІЗО. Проте односельці її не беруться засуджувати, бо, мовляв, жінка пішла на такий крок через сильний стрес та нестабільний психологічний стан.

Причина у тому, що у немовляти є проблеми зі здоров’ям. Дитину довго возили лікарями, поки не був поставлений діагноз ДЦП.

Трагедія у Харкові 

З багатоповерхівки на вулиці Культури у Харкові 1 червня о 6.15 випала мати з немовлям.

Поліцейські, які прибули на місце трагедії, з’ясували, що 42-річна жінка, її шестимісячний син та 53-річний чоловік мешкали в будинку на 19-му поверсі.

Порушено справу за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство, а також за фактом смерті жінки – за ч.1 ст.115 з позначкою самогубство.

Джерело: Надзвичайні новини

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