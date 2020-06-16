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Факты / Происшествия

Под Винницей пьяная женщина сбила четырех детей, 8-летний мальчик в коме

15 июня в 21.50 в селе Слободка Винницкой области 32-летняя женщина за рулем ВАЗ 21103 совершила наезд на четырех детей, которые играли во дворе.

Детям 4, 6, 7 и 8 лет и все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

8-летний мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и политравму. Сейчас он находится в реанимации в травматической коме.

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Установлено, что женщина сбила детей во время разворота задним ходом.

Также в полиции сообщили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови зафиксировано превышение допустимой нормы в пять раз — 1.07 промилле.

Женщина задержана. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения).

Нарушительнице грозит до восьми лет тюрьмы.

  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
  • ДТП в Винницкой области
Под Винницей пьяная женщина сбила четырех детей, 8-летний мальчик в коме / 5 фотографий

Похожий случай произошел 8 июня в Одессе. 30-летний гражданин Азербайджана за рулем ВАЗ 2101 без водительского удостоверения сбил четверых детей на пешеходном переходе.

В результате аварии одного ребенка госпитализировали с травмами ног. Остальные дети избежали серьезных травм.

На место прибыли патрульные и представители азербайджанской общины, которые приехали поддержать своего. Они мешали работе полиции.

В итоге были составлены соответствующие материалы за нарушение ПДД.

Видео: Нацполиция

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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