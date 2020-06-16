15 июня в 21.50 в селе Слободка Винницкой области 32-летняя женщина за рулем ВАЗ 21103 совершила наезд на четырех детей, которые играли во дворе.
Детям 4, 6, 7 и 8 лет и все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
8-летний мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и политравму. Сейчас он находится в реанимации в травматической коме.
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Установлено, что женщина сбила детей во время разворота задним ходом.
Также в полиции сообщили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови зафиксировано превышение допустимой нормы в пять раз — 1.07 промилле.
Женщина задержана. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения).
Нарушительнице грозит до восьми лет тюрьмы.
Похожий случай произошел 8 июня в Одессе. 30-летний гражданин Азербайджана за рулем ВАЗ 2101 без водительского удостоверения сбил четверых детей на пешеходном переходе.
В результате аварии одного ребенка госпитализировали с травмами ног. Остальные дети избежали серьезных травм.
На место прибыли патрульные и представители азербайджанской общины, которые приехали поддержать своего. Они мешали работе полиции.
В итоге были составлены соответствующие материалы за нарушение ПДД.
Видео: Нацполиция