15 июня в 21.50 в селе Слободка Винницкой области 32-летняя женщина за рулем ВАЗ 21103 совершила наезд на четырех детей, которые играли во дворе.

Детям 4, 6, 7 и 8 лет и все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

8-летний мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и политравму. Сейчас он находится в реанимации в травматической коме.

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Установлено, что женщина сбила детей во время разворота задним ходом.

Также в полиции сообщили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. В ее крови зафиксировано превышение допустимой нормы в пять раз — 1.07 промилле.

Женщина задержана. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения).

Нарушительнице грозит до восьми лет тюрьмы.



















Под Винницей пьяная женщина сбила четырех детей, 8-летний мальчик в коме / 5 фотографий

Похожий случай произошел 8 июня в Одессе. 30-летний гражданин Азербайджана за рулем ВАЗ 2101 без водительского удостоверения сбил четверых детей на пешеходном переходе.

В результате аварии одного ребенка госпитализировали с травмами ног. Остальные дети избежали серьезных травм.

На место прибыли патрульные и представители азербайджанской общины, которые приехали поддержать своего. Они мешали работе полиции.

В итоге были составлены соответствующие материалы за нарушение ПДД.

Видео: Нацполиция