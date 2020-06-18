В Одесской области суд продлил меру пресечения подозреваемому в жестоком убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко.

Об этом говорится в сообщении Раздельнянского районного суда.

Закрытое заседание состоялось в среду, 17 июня: 22-летний обвиняемый Николай Тарасов пробудет в СИЗО еще 60 дней.

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— Подсудимый обвиняется в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении малолетнего), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152 (Оконченное покушение на изнасилование, совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет), пп 2, 9, ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка с целью скрыть другое преступление) и ч. 1 ст. 197 (Надругательство над телом умершего), — говорится в сообщении суда.

В следующий раз для рассмотрения дела коллегия соберется 25 июня. Продолжается изучение письменных доказательств.

Убийство Дарьи Лукьяненко

Об исчезновении 11-летней Дарьи Лукьяненко стало известно 13 июня 2019 года. В тот день девочка не вернулась домой после занятий по танцам.

Вместе с родителями ребенка разыскивали десятки полицейских, нацгвардейцев, спасателей и волонтеров.

19 июня изуродованное тело девочки нашли в выгребной яме. В тот же день задержали и главного подозреваемого — Николая Тарасова.

Местные жители села Ивановка сразу же собрались у его дома и требовали расправы над насильником: избежать самосуда парню помогло лишь вмешательство полицейских.

С начала рассмотрения дела Тарасова содержат в одиночной камере в СИЗО. В связи с резонансностью ужасного убийства суд постановил, что дело будет слушаться в закрытом режиме.

Источник: Роздільнянський районний суд