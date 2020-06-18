На Одещині суд продовжив запобіжний захід підозрюваному у жорстокому вбивстві 11-річної дівчинки Дарини Лук’яненко.

Про це йдеться у повідомленні Роздільнянського районного суду.

Закрите засідання відбулося у середу, 17 червня: 22-річний обвинувачуваний Микола Тарасов пробуде в СІЗО ще 60 днів.

Читайте: Викрав і зґвалтував хлопчика: педофіл з Одещини проведе 12 років за ґратами

– Підсудний звинувачується у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі, вчинене щодо малолітнього), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152 (Закінчений замах на зґвалтування, вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років), п. п. 2, 9, ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини з метою приховати інший злочин) та ч. 1 ст. 197 (Наруга над тілом померлого), – йдеться у повідомленні суду.

Наступного разу для розгляду справи колегія збереться 25 червня. Продовжується вивчення письмових доказів.

Вбивство Дарини Лук’яненко

Про зникнення 11-річної Дарини Лук’яненко стало відомо 13 червня 2019 року. Того дня дівчинка не повернулася додому після занять із танців.

Разом із батьками дитину розшукували десятки поліцейських, нацгвардійців, рятувальників та волонтерів.

19 червня понівечене тіло дівчинки знайшли у вигрібній ямі. Того ж дня затримали й головного підозрюваного – Миколу Тарасова.

Місцеві жителі села Іванівка одразу ж зібралися біля його будинку та вимагали розправи для ґвалтівника: уникнути самосуду хлопцеві допомогло лише втручання поліцейських.

З початку розгляду справи Тарасова утримують в одиночній камері в СІЗО. У зв’язку із резонансністю жахливого вбивства суд постановив, що справа слухатиметься у закритому режимі.

Джерело: Роздільнянський районний суд