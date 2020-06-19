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Факты / Происшествия

Надел наручники и умер: в Днепре застрелили копа при задержании преступника

26-летний полицейский погиб от огнестрельных ранений во время задержания подозреваемого в разбойном нападении, которое произошло утром в Днепре.

Преступник несколько раз выстрелил в копа из пистолета Макарова.

Оперуполномоченный Шевченковского отделения полиции Дарвин Потуданский, истекая кровью, выхватил у нападающего оружие и успел задержать, надев на него наручники.

Местная полиция утром получила ориентировку на подозреваемого в разбойном нападении и описание его автомобиля.

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Оперативники остановили похожее авто, а для установления личности водителя решили доставить его в отделение полиции.

Уже в машине злоумышленник произвел несколько выстрелов в полицейского, который сидел рядом.

  • Убийство полицейского в Днепре: копа застрелили при задержании преступника
  • Вбивство поліцейського у Дніпрі
  • Убийство полицейского в Днепре: копа застрелили при задержании преступника
  • Вбивство поліцейського у Дніпрі
Надел наручники и умер: в Днепре застрелили копа при задержании преступника / 2 фотографии

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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