Вбивство поліцейського у Дніпрі: копа застрелили під час затримання злочинця

26-річний поліцейський загинув від вогнепальних поранень під час затримання підозрюваного у розбійному нападі, який стався вранці у Дніпрі.

Злочинець кілька разів вистрілив у копа з пістолета Макарова.

Оперуповноважений Шевченківського відділення поліції Дарвін Потуданський, стікаючи кров’ю, вихопив у нападника зброю і встиг затримати, надівши на нього кайданки.

Місцева поліція зранку отримала орієнтування на підозрюваного у розбійному нападі та опис його автомобіля.

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Оперативники зупинили схоже авто, а для встановлення особи водія вирішили доставити його до відділення поліції.

Уже в машині зловмисник здійснив кілька пострілів у поліцейського, який сидів поруч.







Надів наручники і помер: у Дніпрі застрелили копа під час затримання злочинця / 2 фотографии

Нещодавно в Чернівецькій області чоловік стріляв у поліцейських, тікаючи з місця злочину.

Зловмисник намагався пограбувати будинок, але йому перешкодили. Зрозумівши, що злочинний план викрито, почав стріляти у бік спецназівців. Двоє з них отримали вогнепальні поранення.

Щоб затримати нападника, поліцейським теж довелося застосувати зброю. У нього поранення поранення стегна.