У Чорноморську Одеської області ввечері 19 червня до реанімації міської лікарні швидка привезла дворічну дівчинку, яка випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки.

Дитина знаходиться у тяжкому стані.

Дівчинка підставила табуретку і залізла на підвіконня. Вона сперлася на москітну сітку, і та не витримала.

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Усі обставини нещасного випадку з’ясовує поліція.

Вирішується також питання про кваліфікацію події.

У Києві 19 червня матір з трирічним сином випали з вікна квартири на четвертому поверсі. Їх врятувало те, що під час падіння зачепилися за гілки.

40-річна жінка виросла в цьому будинку і періодично навідувалася до батьків. У момент трагедії вони та старша донька постраждалої були у квартирі.

Причиною трагедії могли стати складні стосунки з чоловіком, який періодично підіймав на неї руку.

За словами матері, її донька піддавалася насильству з боку співмешканця та страждала на депресію.

Жінка також підозрює, що вона хотіла накласти на себе руки.