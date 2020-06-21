У містечку Іршанськ, що на Житомирщині, нападник із ножем поранив чоловіка, а згодом і вісьмох людей, що стали свідками сутички та намагалися заспокоїти кривдника.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора.

Кривава сутичка відбулася вночі біля входу до місцевого кафе. Один із потерпілих від отриманих поранень помер у лікарні.

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Асфальт у крові: на Житомирщині чоловік із ножем поранив дев’ятьох людей / 2 фотографии

Після жорстокого нападу чоловік втік на своєму автомобілі: для його пошуків поліція оголосила план Перехоплення.

– Справу відкрили за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, – йдеться у повідомленні.

А от у Полтавській області поліція розслідує справу вбивства жінки у власній квартирі: за офіційною версією слідства, головним підозрюваним є її племінних-безхатько, який таким чином помстився за відібрану квартиру.

Чоловік планував поїхати з міста, проте вже за півгодини після виклику поліцейські затримали його у закривавленому одязі на зупинці громадського транспорту.

За скоєне вбивство чоловіку загрожує ув’язнення строком до 7 років.