Спасали друга: в Китае утонули восемь школьников

В Китае трагически погибли восемь детей.
Инцидент произошел на юго-западе Китая, в городе Чонкинг.
В воскресенье, 21 июня, дети отдыхали у реки.
Около 16.00 один из школьников случайно упал в воду, а друзья бросились спасать его.
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Поскольку никто из детей не умел плавать на большой глубине, все они утонули.
Спасатели предупреждают, что летом резко повышается смертность от утопления.
Между тем в Украине на Луганщине достали из воды отца и его 9-летнего сына.
По словам очевидцев, мужчина 1987 года рождения вместе с сыном 2011 рождения купались в озере и так и не вынырнули из воды.
Поиски тел погибших продолжались почти через полтора часа.
Источник: Xinhua