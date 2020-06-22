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Факты / Происшествия

Спасали друга: в Китае утонули восемь школьников

В Китае трагически погибли восемь детей.

Инцидент произошел на юго-западе Китая, в городе Чонкинг.

В воскресенье, 21 июня, дети отдыхали у реки.

Около 16.00 один из школьников случайно упал в воду, а друзья бросились спасать его.

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Поскольку никто из детей не умел плавать на большой глубине, все они утонули.

Спасали друга: в Китае утонули восемь школьников

Спасатели предупреждают, что летом резко повышается смертность от утопления.

Между тем в Украине на Луганщине достали из воды отца и его 9-летнего сына.

По словам очевидцев, мужчина 1987 года рождения вместе с сыном 2011 рождения купались в озере и так и не вынырнули из воды.

Поиски тел погибших продолжались почти через полтора часа.

Источник: Xinhua

Фото: Dreamstime

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