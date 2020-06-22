Рятували друга: у Китаї потонули восьмеро школярів

У Китаї трагічно загинули восьмеро дітей.
Інцидент стався на південному заході Китаю, у місті Чонкінг.
В неділю, 21 червня, діти відпочивали біля річки.
Близько 16.00 один зі школярів випадково впав у воду, а друзі кинулися рятувати його.
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Оскільки ніхто з дітей не вмів плавати на великій глибині, усі вони потонули.
Рятувальники попереджають, що влітку різко підвищується смертність від утоплення.
Тим часом в Україні на Луганщині рятувальники дістали із води батька та його 9-річного сина.
За словами очевидців, чоловік 1987 року народження разом з сином 2011 року народження купалися в озері і так і не виринули з води.
Пошуки тіл загиблих тривали майже через півтори години.
Джерело: Xinhua