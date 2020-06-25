У Варшаві автобус з пасажирами впав з мосту і розламався навпіл – є жертви

Пасажирський двосекційний автобус впав з мосту у центрі Варшави.
У салоні перебувало 30 пасажирів – одна людина загинула, 17 травмовані.
Громадський транспорт маршруту №186 впав з моста Грота-Ровецького.
Очільник МОЗ Польщі Лукаш Шумовські повідомив, що п’ятеро людей перебувають у важкому стані.
Транспортний засіб розламався навпіл – передня частина упала з висоти п’ять метрів, тоді як зад залишився на дорозі.
Читайте: У ДТП на трасі Київ-Чоп загинули 2 людини, одна в лікарні
ДТП автобуса з 70 дітьми
У Чехії в аварію потрапив автобус, який віз 70 дітей. Один з підлітків отримав важкі травми, шість – травми середньої важкості. Ще 62 дитини мають легкі поранення.
Водій двоповерхового автобуса з’їхав з дороги, після чого транспортний засіб перекинувся. За попередніми даними у нього відмовило кермо. За іншою версією – він заснув.
Фото: Interia Fakty