Пасажирський двосекційний автобус впав з мосту у центрі Варшави.

У салоні перебувало 30 пасажирів – одна людина загинула, 17 травмовані.

Громадський транспорт маршруту №186 впав з моста Грота-Ровецького.

Очільник МОЗ Польщі Лукаш Шумовські повідомив, що п’ятеро людей перебувають у важкому стані.











У Варшаві автобус з пасажирами впав з мосту і розламався навпіл – є жертви / 3 фотографии

Транспортний засіб розламався навпіл – передня частина упала з висоти п’ять метрів, тоді як зад залишився на дорозі.

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ДТП автобуса з 70 дітьми

У Чехії в аварію потрапив автобус, який віз 70 дітей. Один з підлітків отримав важкі травми, шість – травми середньої важкості. Ще 62 дитини мають легкі поранення.

Водій двоповерхового автобуса з’їхав з дороги, після чого транспортний засіб перекинувся. За попередніми даними у нього відмовило кермо. За іншою версією – він заснув.

Фото: Interia Fakty