В Харьковской области мужчина расстрелял компанию отдыхающих с детьми

Полиция открыла два уголовных производства на стрелявшего в компанию отдыхающих в селе Гусаровка Барвенковского района Харьковской области.

53-летний пьяный мужчина вышел из леса и начал стрелять в них, сообщили в полиции Харьковщины.

В Гусаровке возле карьера отдыхала компания из десяти человек с детьми. Из леса вышел неизвестный и совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья в их сторону.

В результате двое людей получили огнестрельные ранения. Их доставили в больницу, где 27-летний мужчина скончался.

Читайте: В Харькове мужчины толкали авто и случайно убили младенца

На месте происшествия сотрудники полиции задержали жителя района. У мужчины изъяли оружие.

Следствием открыто два уголовных производства по статьях Умышленное убийство и Покушение на убийство.

Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Бойня на Житомирщине

21 мая на Житомирщине 58-летний арендатор прудов застрелил из охотничьего ружья семь человек, которые приехали на рыбалку. Инцидент произошел в селе Новоселица Попельнянского района.

Восемь человек отдыхали в одном из домиков на берегу водоема. Вместе с ними был арендатор озера Анатолий Захаренко.

Около полуночи между хозяином и двумя рыбаками возник конфликт. Захаренко схватил охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-58. Сначала он убил двух человек, а затем расстрелял еще пятерых, которые спали.