На Харківщині чоловік розстріляв компанію відпочивальників з дітьми

Поліція відкрила два кримінальних провадження на чоловіка, який стріляв у компанію відпочивальників у селі Гусарівка Барвінківського району Харківщини.

53-річний п’яний чоловік вийшов з лісу та почав стріляти по них, повідомили у поліції Харківщини.

У Гусарівці неподалік кар’єру відпочивала компанія з десяти осіб з дітьми. З лісу вийшов невідомий та скоїв кілька пострілів з мисливської рушниці у їх сторону.

У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення. Їх доставили до лікарні, де 27-річний чоловік помер.

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На місці події працівники поліції затримали 53-річного жителя району. У чоловіка вилучили зброю.

Слідчим відкрито два кримінальних провадження за статтями Умисне вбивство та Замах на умисне вбивство.

Стрільцю загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Бійня на Житомирщині

21 травня на Житомирщині 58-річний орендар ставків застрелив з мисливської рушниці сімох людей, які приїхали на риболовлю. Інцидент трапився у селі Новоселиця Попільнянського району.

Вісім людей відпочивали в одному з будиночків на березі водойми. Разом з ними був орендар озера Анатолій Захаренко.

Близько опівночі між господарем та двома рибалками виник конфлікт. Захаренко вхопив мисливську гладкоствольну рушницю ИЖ-58. Спершу він убив двох осіб, а потім розстріляв ще п’ятьох, які спали.