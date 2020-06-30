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Факты / Происшествия

$25 тыс. за должность в НБУ: в Киеве задержали бизнесмена-мошенника

44-летний киевлянин, директор частного общества, требовал $25 тыс. у кандидата на должность начальника управления Нацбанка Украины за положительное решение вопроса о его назначении.

Бизнесмен утверждал, что якобы действует в интересах руководства НБУ.

Мужчину задержали с поличным в ходе спецоперации. Он получал часть оговоренной суммы — $15 тыс.

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Киевлянину объявлено подозрение в мошенническом завладении средствами (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас столичная прокуратура устанавливает все обстоятельства правонарушения и круг причастных лиц.

  • Посада в НБУ за хабар
  • Посада в НБУ за хабар
  • Посада в НБУ за хабар
  • Посада в НБУ за хабар
$25 тыс. за должность в НБУ: в Киеве задержали бизнесмена-мошенника / 2 фотографии

Что думают украинцы о коррупции в стране

Результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Яременко, показали, что украинцы считают коррупцию одной из самых больших проблем.

Низкий уровень жизни на первом месте (95%), дальше – безработица (32%), война (28%), экономический кризис (27%), а коррупции и кумовству досталось 14%.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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