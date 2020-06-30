44-річний киянин, директор приватного товариства, вимагав $25 тис. у кандидата на посаду начальника управління Нацбанку України за позитивне вирішення питання щодо його призначення.

Бізнесмен запевняв, що нібито діє в інтересах керівництва НБУ.

Чоловіка затримали на гарячому під час спецоперації. Він саме отримував частину обумовленої суми – $15 тис.

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Киянину оголошено підозру у шахрайському заволодінні коштами (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Нині столична прокуратура встановляє всі обставини правопорушення та коло причетних осіб.







$25 тис. за посаду в НБУ: у Києві затримали бізнесмена-шахрая / 2 фотографии

Що думають українці про корупцію у країні

Результати опитування, проведеного Українським інститутом соціальних досліджень імені Яременка, показали, що українці вважають корупцію однією з найбільших проблем.

Низький рівень життя на першому місці (95%), далі – безробіття (32%), війна (28%), економічна криза (27%), а корупції та кумівству дісталося 14%.