Украинцы назвали пять самых острых проблем — опрос

Низкий уровень жизни стал для украинцев самой большой проблемой — таких 95%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные главой правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольга Балакирева.

По ее словам, с декабря 2019 года по июнь 2020-го в Украине в полтора раза возросла доля тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении.

— Такая ситуация характерна для всех регионов, но особенно остро — в западных областях и на Донбассе, — подчеркнула она.

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Балакирева также выделила пять самых больших проблем, которые беспокоят украинцев:

95% — очень низкий уровень жизни;

32% — безработица;

28% — война на Донбассе и возвращение Крыма;

27% — экономический кризис;

по 22% — пандемия коронавируса, карантин и медицинская реформа.

Ниже в списке — коррупция и кумовство (14%), слабость власти (13%) и социальная несправедливость (9%).

К последнему пункту респонденты отнесли незащищенность, невозможность решить вопросы, коррумпированность судов, преступность в полиции, бездействие прокуратуры.

Социологическое исследование Радикализация настроений на фоне экономического на политического кризиса проводилось 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента. В целом опрошено 3 037 человек.

Статистическая погрешность выборки — до 1,9%.

На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что людей, которые получают зарплату 5-6 тыс. грн, нельзя считать бедными, сравнив с Европой, где $250 — это мизерная зарплата.

По прогнозам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Украине количество бедных может увеличиться до 6 млн человек. Причина — социально-экономический кризис, вызванный коронавирусом.