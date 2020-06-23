PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Украинцы назвали пять самых острых проблем — опрос

Низкий уровень жизни стал для украинцев самой большой проблемой — таких 95%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные главой  правления Украинского института социальных исследований имени Яременко Ольга Балакирева.

По ее словам, с декабря 2019 года по июнь 2020-го в Украине в полтора раза возросла доля тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении.

— Такая ситуация характерна для всех регионов, но особенно остро — в западных областях и на Донбассе, — подчеркнула она.

Читайте: Половина украинцев считает, что в Украине напряженная ситуация — исследование

Балакирева также выделила пять самых больших проблем, которые беспокоят украинцев:

  • 95% — очень низкий уровень жизни;
  • 32% — безработица;
  • 28% — война на Донбассе и возвращение Крыма;
  • 27% — экономический кризис;
  • по 22% — пандемия коронавируса, карантин и медицинская реформа.

Ниже в списке — коррупция и кумовство (14%), слабость власти (13%) и социальная несправедливость (9%).

К последнему пункту респонденты отнесли незащищенность, невозможность решить вопросы, коррумпированность судов, преступность в полиции, бездействие прокуратуры.

Социологическое исследование Радикализация настроений на фоне экономического на политического кризиса проводилось 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента. В целом опрошено 3 037 человек.

Статистическая погрешность выборки — до 1,9%.

На пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский заявил, что людей, которые получают зарплату 5-6 тыс. грн, нельзя считать бедными, сравнив с Европой, где $250 — это мизерная зарплата.

По прогнозам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Украине количество бедных может увеличиться до 6 млн человек. Причина — социально-экономический кризис, вызванный коронавирусом.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка