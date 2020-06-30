У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) підрозділ поліції з боротьби з кіберзлочинністю розкрив масштабну мережу педофілів. Правоохоронці підозрюють, що у ній задіяні 30 тис. осіб.

– Я не розраховував на такий ступінь жорстокого поводження з дітьми в інтернеті, – заявив міністр юстиції Пітер Бейзенбах.

Поліція встановила, що близько 30 тис. людей обмінювалися контентом, на якому зображені фіктивні або реальні акти насильства над дітьми. Зараз правоохоронці шукають всіх причетних. Поки вдалося ідентифікувати особистості 70 педофілів.

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Розслідування стартувало в жовтні 2019 року, коли поліція заарештувала 27-річного солдата. Він отримав 10 років тюрми, поки його помістили у психіатричний заклад на невизначений строк.

Правоохоронцям вже вдалося заарештувати близько 11 осіб, також вдалося розпізнати щонайменше трьох жертв у віці 5, 10 і 12 років.

Педофіл з Вінницької області

На Вінниччині 28-річний п’яний чоловік зґвалтував шестирічну дівчинку, яка доводиться йому родичкою.

Ба більше, під час здійснення дій сексуального характеру чоловік кілька разів ударив дитину.

Раніше судимого чоловіка уже затримали, йому загрожує до 15 років в’язниці.