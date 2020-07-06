Обстрел в Мукачево: полиция сообщила новые подробности

По факту обстрела в Мукачево полиция начала уголовное расследование.
Около четырех ночи 6 июля злоумышленник из РПГ попал в здание местного комплекса отдыха.
— Вследствие выстрела была повреждена крыша беседки, расположенной на территории и металлическую конструкцию бассейна, — говорится в сообщении.
Читайте: Обстрел в Мукачево: первое видео момента попадания снаряда РПГ
Правоохранители квалифицировали событие по части 2 статьи 194 УК Украины — Умышленное повреждение имущества путем взрыва.
Начался поиск и установление лица, лица, совершившего преступление.
Обстрел в Мукачево
Ночью 6 июля в пригороде Мукачево неизвестный выстрелил из РПГ в здание комплекса отдыха.
Снаряд повредил здание, обошлось без пострадавших.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент попадания снаряда, после чего крыша здания начал дымить.
Очевидцы сообщили, что снаряд застрял и не разорвался.