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Обстрел в Мукачево: полиция сообщила новые подробности

По факту обстрела в Мукачево полиция начала уголовное расследование.

Около четырех ночи 6 июля злоумышленник из РПГ попал в здание местного комплекса отдыха.

— Вследствие выстрела была повреждена крыша беседки, расположенной на территории и металлическую конструкцию бассейна, — говорится в сообщении.

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Правоохранители квалифицировали событие по части 2 статьи 194 УК Украины — Умышленное повреждение имущества путем взрыва.

Начался поиск и установление лица, лица, совершившего преступление.

Обстрел в Мукачево

Ночью 6 июля в пригороде Мукачево неизвестный выстрелил из РПГ в здание комплекса отдыха.

Снаряд повредил здание, обошлось без пострадавших.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент попадания снаряда, после чего крыша здания начал дымить.

Очевидцы сообщили, что снаряд застрял и не разорвался.

Источник: Нацполиция

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