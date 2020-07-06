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Факты / Происшествия

В Мукачево из РПГ обстреляли комплекс отдыха

В пригороде Мукачево злоумышленники снарядом из РПГ попали в здание развлекательного комплекса.

Об этом сообщают закарпатские СМИ.

Событие произошло около 3.00 ночи: поврежден известный в городе комплекс Аква Сити.

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— Предварительно повреждено 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят у здания, на одной из беседок на крыше застрял снаряд из РПГ, не разорвался, — говорится в сообщении.

  • Стрельба в Мукачево: подробности происшествия
  • Стрельба в Мукачево: подробности происшествия
  • Стрельба в Мукачево: подробности происшествия
  • Стрельба в Мукачево: подробности происшествия
  • Стрельба в Мукачево: подробности происшествия
  • Стрельба в Мукачево: подробности происшествия
В Мукачево из РПГ обстреляли комплекс отдыха / 3 фотографии

Больше деталей ночной стрельбы в Мукачево пока неизвестно.

Источник: Мукачево.net

Фото: Мукачево.net

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