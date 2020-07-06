13-річного хлопчика із вогнепальним пораненням голови знайшли вранці 5 липня у закинутій будівлі на околиці одного з сіл Новоград-Волинського району Житомирської області.

Усе вказує на те, що це самогубство – підліток вистрілив собі у голову з батьківської рушниці.

Мисливська гвинтівка зареєстрована, зберігалася вдома у сейфі. Ймовірно, він без дозволу взяв зброю.

Ввечері напередодні трагедії хлопець просто зник. Батьки повідомили у поліцію, що їхній середній син пішов з дому і не повернувся, а вранці його знайшли з кулею в голові у закинутому укріпленні часів Другої світової війни на околиці села Майстрів.

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Поліція відкрила провадження та проводить експертизи.

Перевіряються усі можливі версії самогубства, зокрема й приналежність хлопця до суїцидальних груп у соцмережах.

Спроба самогубства у Бердичеві

Приблизно тиждень тому схожа трагедія сталася в іншому районі Житомирської області. У полі біля села Озадівка Бердичівського району знайшли 20-річного хлопця з вогнепальним пораненням голови.

Поліція з’ясувала, що вночі після сварки зі своєю дівчиною він взяв гладкоствольну мисливську рушницю свого діда і пішов у поле.

Там хлопець вистрілив собі в обличчя. У нього тяжке поранення, він зараз у лікарні.