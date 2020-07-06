Стрілянина в Мукачеві: подробиці події

У передмісті Мукачева зловмисники снарядом із РПГ поцілили у будівлю відпочинкового комплексу.

Подія відбулася близько 3.00 ночі: пошкоджено відомий у місті комплекс Аква Сіті.

За словами очевидців, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, оскільки вночі людей у будівлі не було.

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– Попередньо пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки, які стоять біля будівлі, на одній з альтанок на даху застряг снаряд з РПГ, який не розірвався, – йдеться у повідомленні.











У Мукачеві з РПГ обстріляли комплекс відпочинку / 3 фотографии

Поліція розпочала слідство за фактом ч.2 ст.194 КК (Умисне пошкодження майна шляхом вибуху).

Стрілянина в Мукачеві

У лютому в Мукачеві відбулася стрілянина, коли невідомий скоїв спланований напад на місцевих жителів.

Внаслідок ранкової стрілянини було поранено двох чоловіків.

Міський голова Мукачева Андрій Балога скликав позачергову сесію міськради та звернувся до президента з проханням допомогти з врегулюваннями криміногенної ситуації в місті.

Джерело: Мукачево.net

Фото: Мукачево.net