В селе Майстровом в Житомирской области застрелился 13-летний мальчик.

Артем жил в достатке и был одним из трех детей семьи. Когда он ушел из дома родители не обратили внимания, но вечером они и друзья мальчика начали получать прощальные сообщения.

— В 19.02 по моему было написано: “Прощайте”, и после того сразу он пропал, — сказал тетя мальчика.

Испуганные родители сразу начали искать сына. К поискам присоединились одноклассники и друзья.

Утром двое товарищей решили проверить старое бетонное укрепление, которое стоит среди поля за селом еще со времен Второй мировой войны. Здесь они нашли Артема в луже крови. Рядом лежало охотничье ружье.

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Парень погиб от огнестрельного ранения в голову. Его смерть была мгновенной. Полиция сразу выяснила, что ружье принадлежит отцу Артема. Пропажу оружия он обнаружил после трагедии.

— Спрятан был ключ. Как он подследил? Может, он рылся неделями, месяцами. Как он искал тот ключ, никто не знает. Ключ был спрятан так, говорил Ванька, что нельзя его вот так взять и найти, — говорит бабушка Артема.

По ее словам, это самоубийство рано или поздно должно было произойти, потому что внук много раз говорил, что хочет уйти из жизни.

— Постоянно он говорил, что я не могу здесь. Я мучаюсь. Я не живу, а мучаюсь. Я хочу туда, я хочу умереть. Мать с ним постоянно спорила. Он последние года постоянно матери говорил, что хочет умереть, — рассказала она.

В полиции установили, что парень был участником суицидальных групп в соцсетях.

Правоохранители начали поиск организаторов.

Похожий случай произошел на днях в Житомирской области. 7 июля 20-летний парень попытался совершить самоубийство из-за ссоры с девушкой.

Романа Гаврилюка нашли в поле недалеко от его дома. Он лежал в луже крови. На лице не было живого места. Рядом нашли охотничье ружье.