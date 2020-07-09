У селі Майстровому на Житомирщині застрелився 13-річний хлопчик.

Артем жив в достатку і був одним з трьох дітей сім’ї. Коли він пішов з дому батьки не звернули уваги, але ввечері вони і друзі хлопчика почали отримувати прощальні повідомлення.

– О 19.02 було написано: “Прощайте”, і після того відразу він пропав, – сказала тітка хлопчика.

Перелякані батьки відразу почали шукати сина. До пошуків приєдналися однокласники і друзі.

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Зранку двоє товаришів вирішили перевірити старе бетонне укріплення, яке стоїть серед поля за селом ще з часів Другої світової війни. Тут вони знайшли Артема в калюжі крові. Поруч лежала мисливська рушниця.

Хлопець загинув від вогнепального поранення в голову. Його смерть була миттєвою. Поліція відразу з’ясувала, що рушниця належить батькові Артема. Те, що зброя зникла, він виявив після трагедії.

– Захований був ключ. Як він відстежив? Може, він рився тижнями, місяцями. Як він шукав той ключ, ніхто не знає. Ключ був захований так, говорив Ванька, що не можна його ось так взяти і знайти, – каже бабуся Артема.

За її словами, це самогубство рано чи пізно мало статися, тому що онук багато разів говорив, що хоче піти з життя.

– Постійно він говорив, що я не можу тут. Я мучуся. Я не живу, а мучуся. Я хочу туди, я хочу померти. Мати з ним постійно сперечалася. Він останні роки постійно матері говорив, що хоче померти, – розповіла вона.

У поліції встановили, що хлопець був учасником суїцидальних груп у соцмережах.

Правоохоронці почали пошук організаторів.

Схожий випадок стався днями в Житомирській області. 7 липня 20-річний хлопець спробував вчинити самогубство через сварку з дівчиною.

Романа Гаврилюка знайшли в полі недалеко від його будинку. Він лежав у калюжі крові. На обличчі не було живого місця. Поруч знайшли мисливську рушницю.