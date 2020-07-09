Помста за інтим: у Білгород-Дністровському двоє неповнолітніх вбили і розчленували турка

У місті Білгород-Дністровський Одеської області 17-річні хлопець та дівчина пробралися до квартири 68-річного громадянина Туреччини, вбили його, а потім розчленували.

Про зникнення іноземця, який орендував житло у Білгород-Дністровському, до поліції повідомив його племінник. Оглянувши квартиру чоловіка, правоохоронці побачили сліди крові.

Вони відпрацювали коло його спілкування і знайшли причетних до зникнення.

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Правоохоронці повідомили, що 17-річні хлопець та його дівчина, у якої раніше були стосунки з потерпілим, ретельно підготувались до злочину.

Вночі вони прийшли додому до чоловіка, через вікно потрапили до його квартири і вбили. Розчленоване тіло загиблого розклали у сумки та закопали біля лиману за містом.

Пара пояснила, що у такий спосіб помстилася за інтимні відносини стосунки з загиблим.

За умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув’язнення.

Подібні жорстокі вбивства трапляються в Україні час від часу. Нещодавно у Кривому Розі чоловік розчленував жінку, бо не хотів повертати їй заборговані гроші.

Він вбив її, вдаривши молотком по голові, а тіло кинув у водойму.