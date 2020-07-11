Все бросились спасать ребенка: на пляже в Египте утонули 11 человек

На пляже недалеко от города Александрия в Египте утонули 10 человек. Они пытались спасти тонущего ребенка, который также утонул и стал 11 жертвой.

Тела шести погибших найдены, пять человек пропали в море.

Компания из 10 человек пришла около 5.00 на пляж, чтобы избежать патрулей, потому что официально он закрыт из-за карантина в стране. Они заметили тонущего ребенка и все бросились в воду, чтобы спасти его.

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Инцидент произошел на пляже Аль-Наклон, который называют пляжем смерти. Он известен сложными и сильными подводными течениями, поэтому купаться там очень опасно.

Из-за того, что пляж закрыт, на нем не было спасательных служб.

Похожий случай произошел в Китае 22 июня. Тогда утонули восемь детей.

Один из школьников случайно упал в воду, а друзья бросились спасать его. Поскольку никто из них не умел плавать на большой глубине, все они утонули.

Источник: Masrawy