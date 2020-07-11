Всі кинулися рятувати дитину: на пляжі в Єгипті потонули 11 людей

На пляжі недалеко від міста Олександрія в Єгипті потонули 10 осіб. Вони намагалися врятувати дитину, яка також потонула і стала 11 жертвою.

Тіла шести загиблих знайдені, п’ять осіб зникли в морі.

Компанія з 10 чоловік прийшла близько 5.00 на пляж, щоб уникнути патрулів, тому що офіційно він закритий через карантин в країні. Вони помітили дитину, яка тонула, і всі кинулися у воду, щоб врятувати її.

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Інцидент стався на пляжі Аль-Нахіл, який називають пляжем смерті. Він відомий складними і сильними підводними течіями, тому купатися там дуже небезпечно.

Через те, що пляж закритий, на ньому не було рятувальних служб.

Схожий випадок стався в Китаї 22 червня. Тоді потонули вісім дітей.

Один зі школярів випадково впав у воду, а друзі кинулися рятувати його. Оскільки ніхто з них не вмів плавати на великій глибині, всі вони потонули.

Джерело: Masrawy