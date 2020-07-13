Азербайджан та Вірменія влаштували артилерійську перестрілку на кордоні

Міністерство оборони Азербайджану показало відео, як їх війська вдарили по опорному пункті Збройних сил Вірменії.

Бій відбувся біля села Товуз на кордоні двох країн, повідомили у Міноборони Азербайджану.

Міноборони Азербайджану опублікувало відео, де заявили, що вдарили по опорному пункту Вірменії. Стріляли по ньому із артилерії, мінометів та танків.

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Військові ЗС Азербайджану заявили, що знищили опорний пункт, артилерійські установки, автомобільну техніку та живу силу на території військової частини противника.

У бою загинув офіцер азербайджанської армії старший лейтенант Рашад Рашид.

Реакція Вірменії

Вірменська сторона заявила про поранення двох офіцерів поліції на кордоні.

Two police officers who carried out duty at the #Armenia‘n-#Azerbaijan‘i border sustained minor injuries from use of weapons by the opposite side near the guard post.#Azerbaijaniaggression — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) July 13, 2020

Міноборони закликало своїх військових бути стриманими та реагувати в міру необхідності, навіть займати нові вигідні позиції.

During the last conversation w/ A.Kasprzyk #D_Tonoyan informed that ????????Army Unit personnel&leadership are instructed however to keep restraint, and in any case of opposite side’s provocations towards the RA borders to respond as necessary, even to occupy new advantageous positions — MoD of Armenia ???????? (@ArmeniaMODTeam) July 12, 2020

Війна між Азербайджаном та Вірменією

Конфлікт за район Нагірний Карабах між двома країнами триває з 1988 року.

Найгострішою ситуація була у 1992-1994 роках, коли дві країни влаштували повноцінну війну за регіон. Вірменам вдалось витіснити Азербайджан з Нагірного Карабаху і сімох прилеглих районів.

12 липня у районі Товуза вірменські прикордонники знищили автомобіль УАЗ азербайджанських збройних сил. Загинуло двоє солдатів. Вірмени заявили, що ті заїхали на територію країни та не реагували на попередження.

Джерело: Міноборони Азербайджану , міноборони Вірменії

Відео: Міноборони Азербайджану